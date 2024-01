Giovanni Reyna quer deixar o Borussia Dortmund e Jorge Mendes ofereceu-o ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Insatisfeito no Borussia Dortmund, o médio ofensivo norte-americano Giovanni Reyna quer deixar o conjunto alemão e, segundo a ESPN, terá já sido oferecido por Jorge Mendes (o seu empresário) a várias equipas europeias, incluindo o Benfica.De acordo com a publicação, o Borussia Dortmund estará a pedir uma verba em torno dos 15 milhões de euros para libertar o internacional norte-americano de 21 anos, que está no clube desde 2019.Além das águias, Marselha, Monaco, Lyon, Real Sociedad, Sevilha, Villarreal, Wolverhampton e Nottingham Forest terão sido os outros clubes abordados por Jorge Mendes para tentar colocar o jogador.Esta temporada Reyna disputou somente 231 minutos na Bundesliga, tendo apenas por uma vez sido titular.