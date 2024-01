Golo de Chermiti na derrota do Benfica frente ao Everton na Premier League International Cup

O Benfica sofreu esta quarta-feira a terceira derrota consecutiva na Premier League International Cup ao perder, por 2-1, com o Everton na quarta ronda do Grupo C. Os encarnados até começaram melhor, com Hugo Félix a inaugurar o marcador aos 21 minutos, mas os toffees viriam a dar a volta ao marcador em apenas três minutos, com um dos golos a ter assinatura de Youssef Chermiti.

O ex-avançado do Sporting aproveitou um erro defensivo dos encarnados para fazer o 2-1 aos 38', apenas três minutos depois de McAllister igualar o marcador em Inglaterra.





Com este resultado, o Benfica segue no último lugar do Grupo C, com apenas um ponto somado em quatro jornadas, enquanto que o Everton é segundo classificado, com 10 pontos (menos dois do que o líder Fulham).