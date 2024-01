Gonçalo Guedes é o eleito do Villarreal para render Brereton

O Villarreal está mesmo apostado em reforçar o plantel com Gonçalo Guedes, como Record já havia dado conta . Agora, é a imprensa espanhola a dar conta que o avançado dos encarnados é um desejo de Marcelino, técnico do clube espanhol, para ocupar o lugar de Brereton, jogador que tem tudo certo para rumar ao Sheffield United.Guedes é um desejo do treinador Marcelino, que já treinou o avançado no Valencia. Segundo o 'As'', o técnico considera que é importante contratar alguém que já conheça os seus métodos de trabalho e a realidade da liga espanhola. Nessse sentido, o ribatejano está no topo da lista de possíveis reforços do Villarreal para reforçar o ataque e, consequentemente, pular lugares na classificação.Nesta altura, a equipa ocupa a 13.ª posição da Liga, aquém das expectativas. Por seu turno, Guedes tem estado longe das primeiras opções de Roger Schmidt e também não descarta uma mudança para um campeonato que bem conhece.