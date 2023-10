Gonçalo Guedes: «Espero ficar mais tempo no Benfica»

Gonçalo Guedes cumpre a segunda temporada no Benfica na condição de cedido pelo Wolverhamtpon e espera prolongar a estadia na Luz. "Tinha essa ideia, continuar no Benfica, e já tinha falado com os responsáveis que era possível. As negociações correram da melhor forma, fiquei muito feliz porque jogar no Benfica é sempre estar em casa. Passei a minha vida toda aqui e espero, se puder, ficar aqui mais tempo", afirmou o extremo no âmbito de uma sessão de autógrafos na loja oficial do Estádio da Luz, que juntou centenas de adeptos."É sempre importante porque já estive de outro lado. Tenho um grande orgulho em estar ligado aos adeptos e termos este à vontade. Sentimos este carinho e tentamos fazer tudo dentro do campo para lhes darmos alegrias", referiu Gonçalo Guedes, que esteve acompanhado por Bah na sessão de autógrafos. Depois de ter jogado os últimos minutos da partida no Estoril, deve ser titular diante do Lusitânia, na 6.ª feira. "Já estou totalmente a 100%, agora cabe ao míster decidir se já estou pronto para jogar. Por mim estou preparado para qualquer oportunidade e para a aproveitar ao máximo", garantiu, acrescentando: "Estive lesionado muito tempo, passei uma fase difícil mas isso já é passado. Espero voltar ao meu nível e poder dar grandes alegrias e ajudar a minha equipa."Questionado sobre o estado anímico do plantel dos campeões nacionais após mais uma paragem, Gonçalo Guedes foi taxativo. "O ânimo está espectacular. Mesmo quando não temos todos os jogadores disponíveis tentamos sempre dar o máximo. Por vezes temos a ajuda da equipa B, o que é importante para tentarmos manter o ritmo o mais alto possível e para não haver quebras. A equipa está muito bem", afirmou, detalhando: "Treinámos forte nestes dias e agora recebemos os jogadores das selecções. Na Champions não começámos tão bem, mas no campeonato vamos em 7 vitórias seguidas. Isso é muito importante, a equipa é muito forte e o treinador tembém. Agora é aproveitar estes pontos fortes e fazer um grande trabalho", afirmou o extremo, de 26 anos.Quanto à luta pelo título e a qualidade dos rivais, Sporting e FC Porto, o jogador das águias mostrou-se focado. "Não pensamos nas outras equipas, pensamos só em nós. Temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e, se assim for, temos tudo para acabarmos na posição que queremos, que é o primeiro lugar. Sabemos que será difícil pois as outras equipas também têm os seus pontos fortes, mas temos de estar num grande nível e é isso que teremos de fazer", sublinhou.Agora que se prepara para regressar à competição, Guedes admite que voltar à Seleção Nacional está no horizonte. "Vou fazer tudo para isso acontecer. Não cabe a mim decidir, mas espero estar nas melhores condições possíveis para quando o míster decidir que chegou a hora poder contribuir", afirmou.