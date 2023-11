Gonçalo Guedes na mira de clube espanhol

No Benfica desde janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, Gonçalo Guedes interessa ao Villarreal. De acordo com a Rádio Marca, os responsáveis do submarino amarelo pensam no avançado para substituir Yeremi Pino, que contraiu grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e não joga mais esta temporada.O clube espanhol está atento à situação do internacional português, de 26 anos, esperando convencer o Wolverhampton a cedê-lo. Guedes conta apenas 7 jogos realizados em 2023/24, sendo que foi titular apenas em 2.O avançado regressou ao Benfica em janeiro, somando 15 presenças, com 2 golos marcados e uma assistência. No entanto, foi submetido a duas operações, a segunda das quais no final da temporada. Daí que tivesse entrado em 2023/24 - num novo empréstimo - ainda a recuperar."Primeiro, foi preciso recuperá-lo fisicamente", lembrou Roger Schmidt, na véspera do recente jogo com o Chaves, elogiando camisola 17, sublinhando a sua capacidade de dar "profundidade" à equipa. "É um jogador que pode ajustar-se sempre, dependendo das minhas ideias para o jogo e da abordagem tática. E isso agrada-me. Tem experiência e inteligência para desempenhar bem diferentes posições", acrescentou.Na verdade, como o nosso jornal adiantou, o treinador alemão pretende transformar Guedes num novo Ramos, pela sua capacidade em pressionar no ataque e emprestar mobilidade.O avançado é bem conhecido em Espanha, em particular no Villarreal. Depois de ter representado o Paris Saint-Germain e antes de rumar ao Wolverhampton, vestiu a camisola do Valencia durante cinco épocas. O jogador tem contrato com o clube inglês até 2027.