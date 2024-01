Gonçalo Guedes oficializado como reforço do Villarreal

GUEDES JA ÉS GROGUET — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 19, 2024

Gonçalo Guedes foi oficializado como reforço do Villarreal. O jogador, que já tinha viajado hoje para Espanha, já cumpriu todas as formalidades e assinou contrato com o emblema espanhol até final da época, cedido pelo Wolverhampton.O avançado tinha sido emprestado aos encarnados até ao final da temporada, mas a pouca utilização na presente temporada, fez com que terminasse mais cedo a ligação às águias. Agora, irá reencontrar Marcelino, técnico que o orientou no Valencia, na sua primeira passagem pelo futebol espanhol.