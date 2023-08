Gonçalo Guedes viajou para Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Guedes deslocou-se ontem a Inglaterra para tratar de assuntos pessoais. O avançado continua a recuperar da operação ao joelho esquerdo a que foi submetido em maio, sendo que o está a fazer no Benfica com a devida autorização do Wolverhampton.





Tal comonoticiou em finais de julho, os clubes já acertaram novo empréstimo às águias.