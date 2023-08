Gonçalo Ramos despede-se do Benfica: «Saio com a certeza de que um dia pretendo voltar»

Poucos minutos depois de ter sido confirmada a sua saída para o Paris SG, Gonçalo Ramos utilizou a sua conta no Instagram para deixar uma sentida mensagem de despedida ao Benfica. Na sua publicação, o agora ex-jogador das águias diz ter concretizado um sonho ao sagrar-se campeão nacional e garantiu que, no futuro, pretende voltar.





"Chegou o momento de me despedir do clube que me fez sair de casa com 12 anos e em tão pouco tempo se tornou casa também. Passados 10 anos saio com a certeza de que um dia pretendo voltar.

O Benfica estará sempre no meu coração e é o clube que fez de mim o jogador e a pessoa que sou hoje. Consegui concretizar o meu sonho, ser campeão pelo Benfica. O caminho foi lindo, mas certamente ficarão linhas por serem escritas.

Obrigado a todos os que me ajudaram ao longo do meu percurso nesta casa. OBRIGADO BENFICA."