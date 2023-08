E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica chegou este domingo a acordo definitivo com o PSG tendo em vista a transferência de Gonçalo Ramos para Paris. Os moldes do negócio há muito que estavam acertados (65 M€ pelo empréstimo com cláusula de compra obrigatória acrescidos de 15 M€ por objetivos) mas foram precisos vários dias de negociações para os campeões franceses aceitarem pagar já 20 M€, indo ao encontro das pretensões dos encarnados. Falta agora apenas a confirmação dessa operação bancária para o jogador viajar para Paris de forma a realizar os habituais exames médicos, algo que deve suceder nesta segunda-feira.O Benfica garante assim um encaixe financeiro que permite ir já ao mercado contratar um substituto para o internacional português, melhor marcador da equipa na época passada (27 golos), além de não emprestar o jogador sem uma compensação imediata.