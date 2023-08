Gonçalo Ramos já tem acordo com o PSG, avançam franceses

A imprensa francesa avança esta quarta-feira que Gonçalo Ramos já chegou a acordo com o PSG para uma transferência durante este mercado de verão. De acordo com a informação avançada hoje pela 'RMC Sport', o Benfica exige 80 milhões de euros (com bónus incluídos) para abrir mão do avançado internacional português que brilhou por Portugal no Mundial realizado no Qatar, ao apontar um hat-trick na goleada frente à Suíça (6-1).Segundo a mesma fonte, a direção do clube parisiense pretende avançar com este dossiê,, à medida em que ainda tenta selar a contratação de Ousmane Dembélé ao Barcelona por 50 milhões de euros. Apesar da iminente chegada do extremo francês, o plantel que está às ordens de Luis Enrique ainda continua à procura de um número '9' para preencher a frente de ataque.Harry Kane, ponta-de-lança internacional inglês do Tottenham, era o principal alvo dos atuais campeões franceses, mas a forte investida do Bayern Munique pelo futebolista, assim como a vontade do mesmo em rumar ao campeão alemão, obrigaram o PSG a colocar um 'travão' nas negociações com os spurs.Recorde-se que na conferência de imprensa que realizou no último sábado, Roger Schmidt não deixou garantias sobre a continuidade de Gonçalo Ramos no plantel em 2023/24. "Não há garantias. Faz parte do Benfica, da filosofia do Benfica. É uma interrogação para a nova temportada, se pudesse escolher ficava com ele. Mas temos de nos preparar se alguém chegar e o quiser levar e ele quiser sair, temos de aceitar. É um excelente jogador, mas está tudo em aberto. Enquanto o mercado estiver aberto não há garantias. Há um novo mercado na Arábia Saudita e podem chegar aos valores, mas ainda não sabemos", disse.