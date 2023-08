Gonçalo Ramos revela episódio com Rui Costa: «Chamou-me ao quarto dele depois do jogo com o Rangers»

No adeus ao Benfica, Gonçalo Ramos não deixou de destacar a importância que algumas pessoas tiveram no seu trajeto ascendente como profissional de futebol. Uma das personalidades que fez questão de destacar foi Rui Costa, atual presidente do clube da Luz, lembrando algumas das indicações que o dirigente vai dando aos jogadores antes e depois de jogos importantes."O presidente Rui Costa, desde que era diretor, sempre nos ajudou a todos, não só quem vem da formação, mas principalmente quem vem de lá. E está presente tanto nos momentos bons como nos maus, tanto que aparece no documentário ['Eu Amo o Benfica'] que foi feito sobre a nossa época. No final do jogo em Turim, o presidente deu-me indicações e recordo-me de outros momentos. Quando enfrentámos o Rangers para a Liga Europa, ele chamou-me ao quarto dele. Falámos e ele ajudou-me porque eu tinha tido um jogo que me correu menos bem. No dia seguinte entrei e o jogo correu-me bem. Não ganhámos, mas entrei e mudei o jogo. São esse tipo de pormenores que nos ajudam e a experiência do presidente faz toda a diferença", sublinhou, em longa entrevista à BTV."Eu tentei sempre aproveitar aquilo que foi surgindo e aquilo que me foram dando... dando não, porque ninguém dá nada, mas o que fui conquistando com o meu trabalho. Foi quase o trajeto perfeito, para não dizer que foi mesmo perfeito. Comecei no Algarve, no CFT, e escalei todos os anos. Fui conquistando títulos, tanto torneios como títulos nacionais, ingressei na equipa B, nos sub-23 e sagrei-me campeão na equipa principal, que é o objetivo final.""É um de muitos momentos inesquecíveis, que só agora, passados dois ou três anos, é que dá para assimilar o que aconteceu e acreditar que era real. Porque nos primeiros tempos ninguém sabe bem o que se está a passar.""A seguir à noite em que me estreei pelo Benfica, na Vila dos Aves, só há uma que supera, que é essa mesma noite. Acho que é escusado explicar ou dizer muito. O que aconteceu, aconteceu e toda a gente viu. Melhor acho que não dava mesmo, era mesmo impossível", concluiu.