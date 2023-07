Grimaldo apelou à reação em Chaves: «Estamos em primeiro, vamos ganhar isto»

Um dos momentos mais delicados da temporada do Benfica ocorreu em Chaves, onde os encarnados perderam, por 1-0, e viram a vantagem em relação ao FC Porto encolher substancialmente de 10 para 4 pontos em apenas duas jornadas, já que a derrota em Trás-os-Montes seguiu-se ao desaire no clássico com os dragões, na Luz. O 6.º e último episódio da série 'Eu amo o Benfica', produzido pela Bplay, divulgou declarações exclusivas de jogadores no balneário das águias no final da partida.Sem qualquer imagem do interior - as imagens disponibilizadas foram captadas do lado de fora - foram bem audíveis as declarações de alguns jogadores. "É isso, podemos ficar revoltados, podemos chorar, entenderam? Temos de ficar revoltados mesmo", afirmou Lucas Veríssimo, que viu sentado no banco a derrota dos encarnados. Mais interventivo mostrou-se Grimaldo. "Ainda estamos por cima", começou por dizer o espanhol, puxando depois pelos companheiros."Estamos juntos! Vamos ganhar isto. Ainda temos quatro pontos a mais, temos mais quatro pontos. Lembrem-se, estamos em primeiro. Em primeiro! Há quatro anos que não ganhamos um campeonato. Estamos em primeiro ainda, temos essa oportunidade", frisou o defesa-esquerdo.