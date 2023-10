Grimaldo: «Benfica pode fazer uma grande Liga dos Campeões»

Grimaldo, atualmente no Bayer Leverkusen, mostrou-se confiante em relação à campanha do Benfica na Liga dos Campeões desta época e deixou elogios aos reforços dos encarnados."O Benfica tem uma grande equipa este ano. Contrataram muito bons jogadores e penso que podem fazer uma grande Liga dos Campeões. Na época passada, também fizemos um grande ano. Contrataram bons jogadores e decerto que, com confiança e com o treinador, porque têm um treinador muito bom, farão outro grande ano", referiu o antigo lateral das águias em entrevista à Dazn.Grimaldo também foi ainda questionado sobre os golos de livre direto. Ao serviço do clube alemão já marcou dois em dez jogos: "É um ritual muito trabalhado, por isso já tenho tudo pensado e tudo trabalhado. Não penso que tenho de ir à procura de tal, já sei para onde tenho de rematar e como rematar. Às vezes a bola não vai para onde queremos, mas é algo que tenho trabalhado muito e, como podem ver, dou os meus três passos e meio e remato-a rapidamente, porque sei para onde a bola tem de ir".