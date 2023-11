Grimaldo deixa mensagem ao Benfica antes da receção ao Inter: «Boa sorte para esta noite»

Alejandro Grimaldo recorreu esta quarta-feira às redes sociais para dar os parabéns a Gonçalo Guedes, que faz hoje 27 anos, e deixar uma mensagem de apoio ao Benfica para o jogo desta noite frente ao Inter, a contar para a 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, às 20h, no Estádio da Luz."Parabéns, Gonçalo Guedes e boa sorte para esta noite, Benfica", escreveu no Twitter.Recorde-se que Grimaldo deixou o Benfica no mercado de verão para rumar à Alemanha, ao Bayer Leverkusen, após mais de sete anos ao serviço dos encarnados.