Grimaldo elogia vitória do Benfica na Taça e adeptos benfiquistas fazem pedidos: «Volta craque, fazes tanta falta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de já não estar no Benfica, Alejandro Grimaldo não esquece o seu passado no clube da Luz. O defesa espanhol do Bayer Leverkusen recorreu às redes sociais para elogiar a exibição dos encarnados na última quarta-feira (ontem) frente ao Sp. Braga, partida em que garantiram o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal. "Grande jogo, Benfica", escreveu o lateral internacional espanhol, através da rede social 'X' (antigo Twitter).Perante esta publicação, dezenas de adeptos benfiquistas não ficaram indiferentes aos elogios de Grimaldo e pediram, repetidamente, para que o lateral regressasse ao emblema da Luz. "Como é que te vamos esquecer se continuas a fazer 'posts' assim?", "Fazes tanta falta", "Volta craque", "Temos muitas saudades tuas, Grimaldo", "O nosso coração assim não aguenta" foram algumas das várias mensagens que o lateral foi recebendo na caixa de comentários da referida publicação.