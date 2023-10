Grimaldo teve ajuda de Schmidt a procurar casa na Alemanha: «Deu-me dicas sobre onde devia viver»

Grimaldo contou com a ajuda de Roger Schmidt a procurar casa depois de ter trocado o Benfica pelo Bayer Leverkusen, tal como revelou ao 'Bild'. O lateral-esquerdo manteve uma boa relação com o técnico e ficou-lhe agradecido."O Roger falou-me muito bem do Bayer Leverkusen e também me deu algumas dicas sobre onde devia viver e procurar por um apartamento. Estou muito agradecido pela ajuda", disse sobre o técnico, que também orientou o Bayer Leverkusen. "Também foi um ótimo treinador", acrescentou.O defesa, de 28 anos, saiu a custo zero e recordou que "uma renovação esteve sempre em discussão", até porque apreciou a passagem na Luz. "Passei anos incríveis no Benfica", frisou.No entanto, o espanhol ficou agradado com o interesse do Bayer Leverkusen e com a possibilidade de ser treinado por Xabi Alonso. Passei anos incríveis no Benfica, e uma renovação esteve sempre em discussão. "A decisão foi difícil, mas Xabi Alonso fez com que fosse mais fácil ir para o Bayer Leverkusen", explicou.