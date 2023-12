Grupo de investidores com ligação ao Benfica equaciona entrada na SAD do CA Rentistas, dizem uruguaios

Um grupo de investidores que trabalha com vários clubes europeus, entre os quais estão Benfica e Paris Saint-Germain, iniciou conversações com a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Club Atlético Rentistas, emblema que atualmente milita na II Divisão uruguaia de futebol. A informação foi avançada pelo 'Rumbo el Ascenso', programa da rádio '1010 AM' e posteriormente confirmada pelo diário desportivo uruguaio 'Ovación'.

De acordo com estas duas fontes, este grupo de investidores já terá contactado o ex-jogador Maximiliano Arias, que atualmente se dedica ao agenciamento de jogadores, para ocupar o cargo de diretor desportivo do clube. Fora dos relvados desde 2017, altura em que representou o Liverpool Montevideo e River Plate, ambos do Uruguai, Maximiliano Arias disse em declarações ao 'Ovación' estar a "analisar a oferta".