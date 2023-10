Guarda-redes da Real Sociedad: «Atacantes do Benfica têm muita qualidade mas não ajudam tanto a defesa»

Álex Remiro admite que o Benfica-Real Sociedad de amanhã, na Luz, é muito importante para as contas do grupo D da Liga dos Campeões. Ainda assim, e apesar de as águias não terem qualquer ponto e os bascos 4, o guarda-redes não acredita que a formação portuguesa venha a sentir pressão extra. Remiro referiu ainda que o conjunto espanhol poderá explorar as transições defesa-ataque, pois segundo o próprio os elementos da frente encarnada "não ajudam tanto a defesa".





"[Risos]. Acho que ainda falta muito para isso. Está claro que é um jogo muito importante mas ainda há muito para jogar e tudo pode dar muitas voltas. É uma grande equipa. No princípio, no sorteio, não nos tinham tanto em conta, mas viemos com ambição e confiança de mostrar que estamos preparados. Mas ainda falta muito"

Contra o Maiorca foi muito elogiado. Acha que foi um dos melhores jogos que fez?



"Pelo número de defesas, fiz um bom jogo, fiz 6. Em Bernabéu, no ano passado, também fiz muitas [7] mas não ganhámos e por isso não é igual. Este último jogo deixa-me com boas sensações para amanhã e reafirma-me"

Como vê o grupo?



"Bem, motivados, contentes e com vontade de fazer outro grande jogo. Há que mostrar que somos capazes, fazermos um pouco aquilo que fizemos na primeira parte com o Salzburgo"

Benfica vai jogar com a pressão de ter de vencer. Há que jogar com essa pressão também?



"Pressão por não terem ganho os dois primeiros jogos? Não acredito. São jogadores com muita experiência, com muito nível, que jogam em casa e têm muita vontade de ganhar. E sobretudo têm muita vontade de nos ganhar a nós, que estamos a jogar um grande futebol. Quando começas a jogar, o jogo vai por diferentes caminhos. Às vezes há que ter mais bola, outras vezes juntar-te mais, outra seres mais agressivo. Vamos ver como corre."

Em que tipo de coisas estão especialmente focados para este jogo com o Benfica?



"Sobretudo os jogadores da frente [do Benfica] têm muita qualidade mas não ajudam tanto a defesa e esse pode ser um fator importante, as transições. Eles jogam em casa, estão necessitados dos 3 pontos, mas há que pensar em nós primeiro. Estamos empenhados em mostrar a nossa melhor versão, ser fortes nos duelos, e veremos"

3300 adeptos bascos na Luz



"Responsabilidade há sempre. Representa um pouco o crescimento de todos, os objetivos alcançados de ano para ano. É especial para eles"

O Benfica não tem um ponta-de-lança que se destaque a nível de golos. Di María é o melhor marcador, com 5. Quem é a principal ameaça à sua baliza?



"Acho que o Neres é um jogador muito vertical, muito ofensivo. Não sei se vai jogar ou não, mas as transições são muito importantes. Os avançados têm muita experiência e habilidade para gerar contra-ataques com 3 ou 4 jogadores. Estamos preparados para controlar isso"