Guarda-redes do Rosario Central espera Di María: «Di María é o melhor de todos»

A possibilidade de Di María terminar a carreira no Rosario Central – emblema onde fez a formação e de onde saiu para o Benfica, em 2007 – está a gerar entusiasmo no clube argentino. “Seria bom para o Ángel voltar. Para mim, ele é o melhor jogador que o Central produziu em toda a história”, afirmou Jorge Broun, guarda-redes dos ‘canalhas’, justificando: “Pela sua importância, pelo que conquistou e sem prejudicar a história do clube, por onde passaram jogadores importantes como Patón, Omar, Kempes, mas acho que o Ángel é o melhor.”

Aos 37 anos, o guardião do Rosario Central espera que Di María volte a tempo de ainda ser seu companheiro. “Ele não tem a obrigação de regressar, mas seria bom se ele pudesse ficar por uma época ou o que conseguir. Espero que possa voltar e que possa dividir o balneário com ele”, referiu. *