Guarda-redes do Shakhtar Donetsk volta a ser apontado ao Benfica

Depois de ter sido sondado pelo Benfica ainda antes das águias se terem voltado definitivamente para a tentativa de contratar Bento, o guarda-redes Anatoliy Trubin, do Shakhtar Donetsk, terá voltado à agenda dos encarnados. De acordo com o portal 'L'Interista', o Benfica terá mesmo iniciado novos contactos com o clube ucraniano, procurando saber das exigências para a sua contratação.A informação vinda de Itália surge no seguimento de uma notícia na qual o 'L'Interista', portal especializado em temas relacionados com o Inter Milão, faz o ponto de situação do reforço da baliza do clube, isto no seguimento da saída de Andre Onana para o Manchester United. O Inter precisa de mais um guarda-redes e Trubin é o desejado. O problema, por agora, é chegar a acordo com o Shakhtar.Refira-se que o guardião ucraniano, de 22 anos, termina contrato com o emblema de Donetsk em junho do próximo ano, pelo que em teoria este será o momento para uma venda, sob pena de deixar o clube a custo zero - caso não haja acordo para renovação.