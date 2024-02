Guarda-redes do Toulouse avisa Benfica: «O ambiente vai estar uma loucura»

Apesar da derrota (1-2) sofrida na Luz na 1.ª mão, o Toulouse acredita ser possível eliminar o Benfica no playoff da Liga Europa. Guillaume Restes, o guarda-redes titular dos franceses, garante que a equipa está determinada em eliminar os encarnados, sobretudo após o triunfo (2-1) de domingo no terreno do Monaco."Claro que nós estamos confiantes, isso é certo", garantiu o jovem (18 anos), que conta com o apoio entusiasta dos adeptos, que mesmo em minoria (estavam nas bancadas cerca de 3.500) fizeram-se ouvir na Luz. "Sabemos que no nosso estádio, a jogar em casa, tudo é possível. O ambiente vai estar uma loucura, tenho a certeza disso. Termos conquistado os três pontos [com o 2-1 fora com o Mónaco], faz-nos sentir bem", sublinhou, em entrevista ao jornal francês 'La Dépêche du Midi', acrescentando: "Respiramos para já um pouco melhor e agora estamos só focados no jogo da Liga Europa."