Guilherme Montóia deixa Benfica ao fim de 13 anos e ruma ao Norwich

Guilherme Montóia, lateral-esquerdo de 19 anos, vai ser reforço do Norwich, apurou. Depois de 13 temporadas de águia ao peito, o jogador não renovou contrato, chegando assim ao fim a ligação com o clube da Luz.Na última temporada, Montóia foi o habitual titular na equipa de sub-23, tendo participado em 29 jogos e apontado dois golos.A oficialização do negócio será em breve.