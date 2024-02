Gustavo Marques brilha no Benfica B e já soma interessados

Distinguido como melhor defesa de janeiro na 2.ª Liga, Gustavo Marques já desperta interesse em vários clubes. Ao queapurou, o central da equipa B do Benfica tem sido alvo de sondagens, inclusive de emblemas da Liga Betclic, que pretendem saber a sua situação.O jogador, de 22 anos, cumpre a 2.ª época em Portugal, depois de ter representado o Torreense em 2022/23, ambas por empréstimo do Atlético Mineiro. Os encarnados têm opção de compra, no valor de 1,5 milhões de euros.Com um golo (frente ao FC Porto B) em 21 jogos pela formação comandada por Nélson Veríssimo, Marques já foi chamado uma vez por Roger Schmidt à equipa principal e até jogou 2 minutos no triunfo por 3-0 frente ao Famalicão.