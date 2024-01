Gustavo Marques candidato à vaga deixada por João Victor na defesa do Benfica

A transferência de João Victor para o Vasco da Gama abre uma vaga no plantel, conforme Schmidt afirmou após o triunfo (3-0) sobre o Famalicão. "Se ele sair, claro que vamos precisar de alguém para essa posição", disse o técnico antes da oficialização do central nos cariocas. Contudo, a solução deve passar por Gustavo Marques, de 22 anos, que se estreou no plantel principal frente aos minhotos. Cedido pelo América Mineiro até junho de 2024, as águias pagaram 100 mil euros pelo empréstimo do jogador que tem evoluído na equipa B e pode agora subir um degrau e integrar o plantel.