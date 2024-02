Gustavo Marques coroado como melhor defesa de janeiro na 2ª Liga

Gustavo Marques, central da equipa B do Benfica, foi distinguido como o melhor defesa de janeiro na 2ª Liga. Durante este período, o brasileiro, de 22 anos, foi titular na formação orientada por Nélson Veríssimo nos 4 jogos disputados e até marcou no triunfo por 3-0 frente à equipa B do FC Porto.Nas outras 3 partidas, Gustavo Marques também participou nas vitórias por 2-1 frente a Belenenses e Mafra, além de ter estado até aos 83 minutos na derrota por 1-0 frente à U. Leiria.Emprestado pelo América Mineiro, o canarinho já foi chamado uma vez por Roger Schmidt à equipa principal e até jogou 2 minutos no triunfo por 3-0 frente ao Famalicão.