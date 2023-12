Há reunião hoje no Seixal

O plantel do Benfica reúne-se hoje no Seixal, para começar a preparar o encontro com o Famlicão, sexta-feira, a contar para a 15ª jornada da Liga Betclic.

Depois do triunfo (4-1) diante do AVS SAD e consequente apuramento para as meias-finais da Allianz Cup, os jogadores entraram de folgas, mais alargadas, devido à quatra natalícia. Quem deverá estar ausente é Nicolás Otamendi, que foi à Argentina passar o Natal, deixando uma mensagem nas redes sociais, como muitos outros jogadores do Benfica.

O capitão, que falha o jogo com o Famalicão devido a castigo, teve direito a mais dias de descanso, para compensar os poucos dias do ano passado, após o Mundial.