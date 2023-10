«Há um novo santo em Lisboa e na Luz: António Silva marca e ainda defende a honra da casa»

Valeu literalmente um golo: o corte tremendo de António Silva que negou o empate ao Estoril na última jogada Valeu literalmente um golo: o corte tremendo de António Silva que negou o empate ao Estoril na última jogada

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória frente ao Estoril (0-1) , na 8.ª jornada da Liga Betclic, um jogo que contou com um 'inspirado' António Silva."Foi um jogo morno, pobre, sem chama e sem intensidade. Um jogo que os benfiquistas não querem ver repetido. Agora, há um novo santo em Lisboa e na Luz: chama-se António Silva, que marca e ainda defende a honra da casa.""O Benfica teve mais oportunidades do que o Estoril, que jogou muito bem. O António Silva está lá para isso, é um jogador excecional da nossa formação. Mas foi um jogo de sofrimento e uma vitória muito cansativa para todos os benfiquistas.""Foi uma noite desinspirada, valendo o mergulho fantástico do António Silva. Uma questão de persistência. Não faço reparos às mudanças na equipa, pois se jogam no Benfica têm qualidade. Qualquer equipa que jogue contra nós supera-se."