Hassan: «Benfica foi uma enorme desilusão na Champions e tem mostrado pouca consistência a nível interno»

Antigo avançado do Farense e do Benfica, o marroquino Hassan está surpreendido, pela negativa, com os desempenhos dos encarnados e acredita que a formação algarvia pode conquistar pontos na deslocação ao Estádio da Luz."O Benfica foi uma enorme desilusão na Liga dos Campeões e a nível interno também tem mostrado pouca consistência, com várias exibições de fraca qualidade", assinala Hassan Nader, que, pelo contrário, deixa elogios ao Farense: "A equipa voltou esta época à 1ª Liga e está a meio da tabela, fruto de desempenhos interessantes, e só não tem mais pontos devido a várias arbitragens infelizes e a algum infortúnio, sobretudo diante do FC Porto e do Sporting."O Benfica não convence Hassan, mas deixa-o... desconfiado. "A qualidade individual está lá e sabemos que as grandes equipas de um momento para o outro superam as fases difíceis, além de que jogar na Luz, perante tanta gente, representa sempre uma dificuldade acrescida para a equipa contrária", adverte o antigo internacional marroquino.Na única vitória do Farense na Luz, Hassan estava ao serviço do Benfica. "Entrei ao intervalo [para o lugar de Kenedy] e o Jorge Soares marcou quase no fim", recorda.E agora, o que poderá acontecer? "Um empate já seria bom para o Farense e contra os grandes já se sabe que os primeiros minutos são muito importantes, algo ainda mais relevante no caso presente, pois o Benfica não tem convencido e podem surgir assobios e registar-se algum desconforto se os golos não surgirem." O marroquino guarda "boas recordações da Luz", mas não esconde "um amor incondicional pelo Farense". "Ficou gravado no meu coração", vinca Hassan.