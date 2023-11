Hélder Cristóvão avisa: «A pressão estará toda no Benfica»

Hélder Cristóvão, antigo central e capitão do Benfica, considera que os encarnados são favoritos diante do Inter Milão, mas deixa um aviso, lembrando que os italianos já estão apurados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Por sua vez, a equipa de Roger Schmidt ocupa o último lugar do Grupo D, só com derrotas, e procura seguir para a Liga Europa."A jogar em casa, o Benfica é favorito, quer o Inter apresente os titulares, quer jogue com os reservas", afirmou o atual treinador do Penafiel, de 52 anos, ao 'L'Interista'. "Ainda assimm sabemos que o Inter vai fazer algumas alterações, mas também é verdasde que tem um plantel muito bom", acrescentou.No entender de Hélder, o campeões nacional tem tudo para vencer. "A pressão estará toda sobre o Benfica, visto que o Inter já está qualificado. Será um jogo aberto e muito disputado, com possibilidade de vermos muitos golos", projetou o antigo internacional português, suplente não utilizado nos dois jogos da eliminatória com os nerazzurri de 2003/04.Em 6 jogos com o Inter, incluindo a final da Taça dos Campeões Europeus de 1964/65, o Benfica empatou dois jogos e perdeu quatro. Como visitados, os encarnados não marcaram qualquer golo, 0-0 em 2003/04 e 0-2 na temporada passada.Hélder classificou Alexis Sánchez e Arnautovic, que deverão formar a dupla de avançados do Inter hoje à noite, como "jogadores de excelente qualidade" e considerou que Lautaro "já está entre os cinco primeiros" avançados de todo o Mundo.