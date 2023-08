O futuro de Meité pode voltar a passar pelo futebol italiano onde já jogou no Torino, Milan e Cremonese. Sem espaço nas opções de Roger Schmidt, o médio francês, de 29 anos, está em negociações com o Hellas Verona mas há alguns aspetos ainda por limar. Sobretudo o elevado salário auferido pelo jogador, que tem mais 3 anos de contrato com os encarnados (ganha cerca de 1,8 M€ líquidos por ano). As águias pretendem que Meité chegue a acordo com o Hellas garantindo uma percentagem significativa de uma futura venda, mas o médio está a tentar que o Benfica contribua para o pagamento do seu salário e permita a saída para Itália. Contratado em 2021 ao Milan por cerca de 7 M€, Meité nunca se conseguiu impor na Luz somando apenas 27 jogos de águia ao peito.