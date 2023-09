Iguala Maradona e só vê Messi à frente: Di María é o segundo melhor assistente na história da Argentina

Capitão no triunfo da Argentina por 3-0 frente à Bolívia, Di María não esquecerá tão cedo a noite de ontem. O extremo do Benfica fez duas assistências e, com os passes para golos de Enzo Fernández e Tagliafico, igualou Diego Maradona como o segundo melhor assistente da história da seleção da Argentina.Di María chegou às 26 assistências em 134 jogos. Ainda assim, há uma diferença considerável, já que Maradona precisou apenas de 91 jogos para atingir este número.Já o líder é, sem surpresas, Lionel Messi, com um registo aparentemente inalcançável para Di María. O capitão da Argentina tem já 56 passes para golo em 176 jogos... e tudo indica que continuará a somar mais assistências ao registo, já que ainda continua ainda está no ativo.