«Implorei ao agente de Freddy Adu para não aceitar a proposta do Benfica...»

Thomas Rongen, antigo selecionador sub-20 dos Estados Unidos, revelou, em declarações ao 'The Guardian', que aconselhou o agente de Freddy Adu a não aceitar a proposta do Benfica em 2007, uma vez que, apesar de assegurar que o extremo fazia lembrar Messi pela sua "imprevisibilidade e capacidade técnica", achava que, à data, se tratava de um salto demasiado grande na carreira."No aeroporto, depois do Mundial'2007 [de sub-20], implorei para que o agente dele não aceitasse a proposta do Benfica. Sabia que o Benfica era um passo muito grande na carreira de um jogador tão jovem [à data, Adu tinha 20 anos]. E acabou por ser mesmo a decisão errada. Foi emprestado seis vezes num período de quatro anos", recordou Rongen, antes de deixar muitos elogios a Adu e de o comparar... a Lionel Messi."Tinha a mesma estatura e uma grande capacidade técnica. Era muito imprevisível e nunca tínhamos visto algo assim num jogador norte-americano. Passava por jogadores e equipas inteiras quando tinha 14 ou 15 anos, tanto a nível doméstico como internacional. Conseguia assistir e marcar com muita facilidade", rematou.