Imprensa brasileira avança que Benfica prepara proposta por Marcos Leonardo

O Benfica prepara-se para fazer uma proposta por Marcos Leonardo, avançado do Santos, de acordo com o 'Globoesporte'. Segundo este portal brasileiro, as águias já consultaram o jogador e mostraram-se dispostos a realizar uma oferta ao clube brasileiro nas próximas horas, que rondará entre os 15 e os 20 milhões de euros.Com 20 anos, o avançado foi o melhor marcador do Peixe em 2023 com 21 golos e já contou com vários interessados de peso como Real Madrid, Arsenal e Newcastle. Embora o Santos tenha descido de divisão, o 'Globoesporte' refere que os brasileiros não vão libertar facilmente o jogador.Detentor de 70% dos direitos económicos do avançado, o Santos teria prometido aos representantes do jogador que aceitariam uma venda a partir dos 18 milhões de euros, mas o recém-eleito presidente eleito Marcelo Teixeira já apontou a uma fasquia mais alta.Nesta altura, Roger Schmidt já conta com 3 pontas-de-lança: Tengstedt, Arthur Cabral e Musa, sendo que Gonçalo Guedes também pode atuar nessa posição. Apesar deste leque, o Benfica está, de facto, à procura de um reforço para esse lugar, sabe