Imprensa brasileira garante que Flamengo está atento a João Victor

A vida de João Victor no Benfica não tem sido fácil e, do lado de lá do Atlântico, o Flamengo está atento, podendo abrir negociações pelo jogador. É o que garante o jornalista Matheus Leal, que já em novembro tinha dado conta do interesse do 'Mengão' no central.O jornalista revela ainda que as águias estão dispostas a vender João Victor pelo valor que custou, ora 9,5 milhões de euros. Ainda assim, não está descartada a possibilidade e o defesa ser novamente emprestado por seis meses.Com Roger Schmidt as oportunidades têm sido escassos. O jogador, que já na segunda metade da época passada esteve cedido ao Nantes, soma apenas 27 minutos esta temporada. Em Moreira de Cónegos, no empate (0-0) com o Moreirense, João Victor entrou aos 88 minutos, numa noite que marcou o seu regresso aos relvados três meses depois. Recorde-se que em começos de outubro o brasileiro, de 25 anos, chegou a ser afastado por questões disciplinares.