Imprensa russa revela que Benfica recusou 25 milhões do Zenit por David Neres

O jornal 'Sport 24', da Rússia, noticiou esta quarta-feira que o Benfica recusou uma proposta por David Neres no valor de 25 milhões de euros por parte do Zenit. No entanto, a, fonte dos encarnados negou qualquer oferta pelo extremo.De acordo com o diário russo, as águias teriam apontado aos 100 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão.Contratado no último verão ao Shakhtar, David Neres marcou presença em 48 jogos pelas águias, mostrando-se uma peça influente com 12 golos e 15 assistências. Nesta pré-época, foi titular frente ao Southampton e esteve em destaque com um golo e atuou durante a segunda parte com o Basileia.