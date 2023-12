Ingleses dizem que Liverpool abordou avançado dos Sub-23 do Benfica

O portal inglês Football Insider adianta que o Liverpool terá feito uma abordagem no sentido de garantir a contratação de Kyanno Lorenzo Silva, jovem avançado de 18 anos que esta temporada tem evoluído nos Sub-23 e Sub-19 do Benfica. De acordo com a mesma publicação, o jogador holandês é igualmente pretendido por Borussia Dortmund e Atalanta.No Benfica desde 2020/21, quando chegou proveniente do Sparta Roterdão, Lorenzo tem vínculo com as águias até final da presente temporada, pelo que poderá assinar pelos ingleses a custo zero a partir de janeiro. Esta temporada já disputou 12 partidas e marcou 2 golos.