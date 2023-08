Ingleses falam em conversas entre Benfica e Manchester United por João Neves

O jornal inglês 'The Sun' dá conta esta quarta-feira que Manchester United e Benfica terão mantido contactos nos últimos dias tendo em vista uma possível transferência de João Neves para o conjunto da Premier League. No relato do tablóide inglês, que apelida João Neves de "Bruno Fernandes 2.0", é referido que o interesse dos red devils no jovem de 18 anos é muito forte e o Benfica está ciente disso mesmo.Ainda assim, o mesmo artigo adianta que, apesar do interesse dos ingleses e até uma suposta vontade de Neves em atuar na Premier League, a ideia do clube da Luz é manter o jovem por mais uma temporada e vendê-lo apenas no próximo verão. A única alteração a esse cenário seria, escreve o 'The Sun', uma eventual eliminação das águias da fase de grupos da Champions.É igualmente referido o interesse do Chelsea, com uma abordagem nos últimos dias, mas o facto das relações entre clubes terem ficado abaladas pela novela Enzo Fernández faz com que as águias nesta fase estejam pouco dispostas a negociar com os londrinos.