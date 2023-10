Inter Milão-Benfica, 1-0: O duelo em 5 factos

3.6

O Benfica perdeu esta terça-feira, por, com o Inter Milão, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.O Benfica consentiu 3.6 Golos Esperados (xG) em Milão, mais o que em qualquer jogo da Champions na campanha 2022/23 e mais até que o somatório dos dois jogos frente ao Inter há poucos meses (2.9).O Inter rematou 16 vezes na 2.ª parte, contra somente 3 disparos do Benfica, que parece ter "ficado no balneário". Foram mais 13 remates dos italianos em relação aos dos portugueses em apenas 45 minutos.O avançado argentino Lautano Martínez somou 10 remates, o segundo valor mais alto de um jogador nesta edição da Champions, sendo que 8 nasceram de passes remetidos por colegas de equipa.Mas nem tudo foi mau na exibição das águias. O central Morato realizou 19 ações defensivas, valor mais alto do jogo, com destaque para 7 desarmes, 9 alívios e 2 bloqueios de remate, tudo máximos da partida.Estes foram os "golos certos" que Trubin evitou na noite de Milão, na diferença entre as defesas que realizou e as que seriam expectáveis (-2,5, defesas-xSaves). Isto significa que o ucraniano minimizou o que podia ter sido um 4-0 em Itália, tendo em conta a probabilidade de golo dos disparos enquadrados interistas.