Interesse do Benfica em Beltrán arrefece

O interesse do Benfica em Lucas Beltrán arrefeceu nas últimas horas pois o River Plate mostra-se irredutível na exigência dos 25 M€ estipulados pela cláusula de rescisão do avançado, uma quantia que os encarnados consideram excessiva e não estão dispostos a pagar, ao contrário do que chegou a ser noticiado na Argentina. Apesar de ainda não terem atirado a toalha ao chão neste processo, o certo é que os responsáveis das águias estão a avaliar outras opções existentes no mercado para substituir Gonçalo Ramos.Uma dessas alternativas que tem sido falada é Pedro, jogador do Flamengo. O 'Globoesporte' dá conta este sábado que os cariocas recusaram uma proposta de 18 M€ por 80% do passe do avançado apresentada por um emissário do Benfica, um dia depois de o presidente, Rodolfo Landim, ter afirmado publicamente que só aceita negociar pela cláusula do jogador: 100 M€.Os valores exigidos pelo emblema do Rio de Janeiro são proibitivos. Há pouco mais de um mês, o Flamengo recusou uma oferta de 30 M€ do Al Hilal por Pedro. Na ocasião, o próprio jogador também não se interessou na transferência para reencontrar Jorge Jesus na Arábia Saudita. O Flamengo pagou 14 M€ à Fiorentina em dezembro de 2020 e ainda tem duas parcelas para liquidar ao longo de 2023. No início do ano, o clube anunciou a renovação do contrato do avançado, que passou a ter um dos maiores salários do plantel. Até ao fim de 2027 tem uma cláusula de rescisão de 60 M€ para o mercado doméstico, sendo que para o exterior sobe para os 100 M€.