Internacional entra na corrida por João Victor

Pouco utilizado no Benfica, João Victor tem mais um pretendente no Brasil. O Internacional Porto Alegre entrou na corrida à contratação do defesa do Benfica, juntando-se ao Botafogo, adianta o 'UOL'.De acordo com o portal brasileiro, o Internacional, à semelhança do clube do Rio de Janeiro, pretende contratar o jogador em definitivo, indo ao encontro das pretensões dos encarnados. O presidente do emblema gaúcho já confirmou o interesse. "É um jogador importante, que sempre foi seguido por nós, mas para o qual não pudemos avançar por causa das condições. Depende de vários fatores, não basta o interesse do Internacional", afirmou, igualmente ao 'UOL', Alessandro Barcellos.O Benfica desembolsou or 9,4 milhões de euros, por 80% do passe, para contratar João Victor ao Corinthians no verão de 2022. Em janeiro passado, foi emprestado ao Nantes. Ou seja, mesmo considerando o período em que esteve lesionado, conta apenas 5 jogos pelos encarnados.