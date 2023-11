Inzaghi: «João Mário? É um jogador com qualidade e em campo causou bastante desconforto»

Simone Inzaghi assume que não foram as várias alterações que promoveu na equipa inicial que fez com o Inter Milão estivesse a perder por 3-0 ao intervalo na Luz, diante do Benfica, alegando que a "motivação" dos seus jogadores para o jogo de hoje não era a correta, algo que mudou após a palestra no balneário durante o descanso.





"Falámos ao intervalo. Tentámos mudar a tática, mas sobretudo a motivação. E esta não era a motivação para este jogo. E contra o Benfica temos de estar motivados. Não era necessário mudar os jogadores. Sou responsável pelo que aconteceu. Não tenho 11 titulares, tenho 20. Todos os jogadores trabalham muito bem e sei que posso contar com todos", começou por dizer o treinador dos nerazzurri, em declarações no final da partida, comentando de seguida a ligação de João Mário ao Inter Milão e a preponderância que o internacional português teve em campo: "Não posso julgar o passado. Nunca treinei João Mário. É um jogador com qualidade. Em campo causou bastante desconforto. Tanto na época passada como esta temporada.""Sem dúvida não se tratou de estratégia ou tática. As partes foram diferentes por uma questão de motivação. Mudámos e a equipa ocupou todos os espaços do relvado. Poderíamos ter ganho", terminou.