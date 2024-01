Italianos colocam Rafa na mira da Lazio e do Milan

Com o contrato a terminar no final da época, Rafa Silva parece estar mesmo destinado a deixar o Benfica e de Itália surgem notícias do interesse da Lazio e do Milan no jogador, de 30 anos.O 'Corriere dello Sport' escreve que a Lazio procura um avançado versátil e que o treinador Maurizio Sarri aprecia as características do português. A ideia seria contratá-lo já, mas conta o mesmo jornal que o clube de Roma não estaria disposto a dar mais de 3 ou 4 milhões pelo passe, só que o Benfica pediria um valor a rondar os 8 milhões.Já o Milan estaria disposto a esperar pelo final da época para garantir a contratação sem custos de transferência. A notícia foi avançada pelo 'Planeta Milan' e teve eco noutros meios de comunicação italianos.