Italianos garantem que António Silva é prioridade para o PSG

O central António Silva está no topo da lista de contratações do PSG, mas o desejo dos franceses só será concretizável no verão. A informação foi avançada no X por Gianluca Di Marzio, jornalista da Sky Sports Itália, segundo o qual o defesa do Benfica está concorre com Leny Yoro (Lille) como as opções mais fortes para o reforço do plantel dos parisienses.Segundo a mesma fonte, os negócios não são de fácil concretização nesta janela de mercado pelo que só deverão avançar no verão. Tal como Record já noticiou, o Benfica não pretende negociar em janeiro qualquer jogador do núcelo duro de titulares, do qual António Silva faz parte.