João Félix sem perdão e Barcelona avança

Depois de ter manifestado o sonho de jogar pelo Barcelona, João Félix está próximo de concretizar a transferência. O ‘As’ adiantou que o avançado, em rutura com os colchoneros, vestirá de azul-grená em 2023/24. O clube da Catalunha está a estudar um empréstimo com opção de compra, de acordo com o ‘As’. Segundo o diário espanhol, o Atlético Madrid também encara a possibilidade com agrado e o jornal refere mesmo que o negócio pode ficar fechado esta semana. Por outro lado, o ‘Sport’ avança que o Barça até está disposto a fazer um negócio em que oferece dois jogadores ao Atlético: o avançado Ferran Torres e o médio Kessié.

No meio destas contas, quem fica à espera é o Benfica. Tal como Record noticiou em primeira mão, o clube da Luz - e, em particular, Rui Costa -, sonha em contar com o jogador formado no Seixal, por empréstimo. No entanto, os responsáveis dos encarnados sabem que têm de esperar, já que há clubes com mais argumentos financeiros.

Certo é que, de acordo com as declarações reproduzidas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, a maior vontade de João Félix é outra. "O Barcelona sempre foi a minha primeira opção", referiu o internacional português, de 23 anos, que tem contrato até 2027.

Perante este contexto, os responsáveis do At. Madrid ficaram irritados e os adeptos também não perdoam. A placa de homenagem a João Félix no Wanda Metropolitano foi vandalizada com uma cruz e vários riscos. "Vai para o Barça", lê-se ao lado.