João Mário abre porta a João Félix: «Seria um grande jogador para o Benfica»

João Mário gostava de contar com João Félix no Benfica. Questionado sobre uma possível chegada do avançado à Luz, o médio deixou elogios ao jogador formado no Seixal. "Desejo o que for melhor para o João. É um jovem com muito talento. O que for bom para ele é o que desejo. Para o Benfica seria um grande jogador. Se quiser vir e com vontade de ajudar será sempre bem vindo", comentou, durante o estágio dos encarnados em Burton, Inglaterra.O médio também mostrou satisfação pela chegada de reforços como Kökçü e Di María, garantindo que a concorrência é sempre bem-vinda. "Todos os anos é a mesma questão. Quando jogas numa grande equipa tens de ter concorrência. É um prazer aprender e disputar o lugar com eles", frisou, particularizando sobre Di María. "É um grande jogador. Toda a gente o conhece. Causa entusiasmo nos adeptos mas aquilo que pensamos é que partimos do zero. Sera uma época difícil. Defrontamos grandes equipas", disse.João Mário, de resto, já vê Kökçü integrado. "Recebemos sempre bem todos os jogadores. O Kökçü não foi diferente, já conhecia alguns jogadores. É um jovem muito simpático. Tem muita qualidade, adaptou-se muito bem. O Di María também será. É um prazer ter este tipo de jogadores. Vai ser muito bem recebido", garantiu.