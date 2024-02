João Mário: «Cada vez perco menos tempo a controlar o que pensam de mim»

João Mário guarda um conselho de Abel Ferreira como o melhor que já recebeu no futebol. O médio do Benfica trabalhou com o técnico do Palmeiras quando estava na equipa B do Sporting e não estava a receber muitas oportunidades para jogar, mas levou desta experiência uma dica que tem utilizado durante a carreira: controlar apenas aquilo que depende do jogador. Assim, o centrocampista garante que não pensa na opinião que as pessoas têm dele."Foca-te naquilo que controlas. Quem me disse isto pela primeira vez foi o Abel. Eu não jogava com ele. Tive um mau momento com ele. E ele disse-me 'o foco tem de ser aquilo que controlas e o que não controlas não devia ser uma preocupação tua.' Eu não controlo se o meu treinador me mete a jogar ou se a prestação vai ser boa O que controlo é estar comprometido, dar 100 por cento, descansar e comer bem. Cada vez perco menos tempo a controlar o que as pessoas pensam de mim e o que vai acontecer no jogo. Há-de acontecer. Controlo aquilo que tenho poder para controlar", afirmou o médio, no podcast '1 para 1', no Youtube.Com duas filhas, o médio também estabeleceu a relação entre a vida pessoal e profissional, admitindo que nem sempre foi fácil manter um sono equilibrado. "O sono nunca mais foi o mesmo e nunca mais vai ser o mesmo. Foi a melhor experiência que tive", afirmou antes da ressalva: "A minha prioridade máxima passa pelas minhas filhas. O que mais desejo é desfrutar cada vez mais. Houve momentos em que o sono e o cansaço , para conciliar com o futebol foi complicado, mas vale muito a pena."De resto, a filha mais velha, Olívia, já é uma apaixonada pelo Benfica. "Ela sabe que o pai é jogador do Benfica e é maluca pelo Benfica. Só me pede para ouvir músicas do clube, até quando vou levá-la a escola", afirmou.Sobre o jogo em si, João Mário guarda o hat trick apontado ao Inter como "um dos melhores momentos" da sua vida. Depois de uma passagem pouco feliz pelo clube milanês, o médio anotou 3 golos ao seu antigo clube esta época, mas até saiu frustrado, já que o Benfica permitiu a recuperação de uma vantagem de 3 golos e o jogo acabou empatado (3-3). Mas, com o tempo, fez as pazes com essa partida."Foi dos melhores momentos da minha vida. Não vou dizer que foi uma vingança pessoal, não gosto de pensar assim. Brincava muito com os meus amigos e dizia que ia marcar um hat trick ao Inter, mas era na brincadeira. Tinha de ser contra eles. Hoje em dia já vejo o Inter de forma diferente, mas durante muito tempo foi uma pedra no sapato. Depois do hat trick, está tudo resolvido", vincou.Assim, hoje o sentimento é bem diferente do que o registado após o apito final, quando nem queria ficar com a bola. "A bola está lá em casa, está guardadinha. Na altura não queria a bola, estava frustrado com o resultado. No futebol, o coletivo vem antes do individual. Quando estás a ganhar 3-0 nunca esperas que vá acontecer aquilo. Com as ideias mais calmas, tenho noção que não é fácil marcar um hat trick na Champions. Guardei a bola e pedi aos colegas que a assinassem. Nunca se sabe quando vai acontecer, se é que vai. Foi um dia especial, mas no momento foi frustrante", sublinhou.O camisola 20 das águias também aproveitou o momento para reforçar a explicação sobre a decisão de deixar a Seleção Nacional e garante que continua atento à equipa das quinas. O médio acredita que tomou a melhor opção, em prol do Benfica e da vida pessoal."Foi uma decisão pessoal difícil, mas continuo a ser português. Não deixo de ser português só porque não estou na Seleção. Vou sempre apoiar Portugal. Não tenho nada contra ninguém na Seleção. Acredito que posso dar muito mais ao meu clube e à minha família. Portugal é sempre favorito a vencer o Euro, cada vez mais. Basta ver a qualificação. Há uma harmonia perfeita entre equipa técnicas e jogadores. As pessoas acreditam cada vez mais na Seleção. Portugal e França talvez sejam as seleções mais fortes ao dia de hoje e as que têm maiores probabilidades de vencer", argumentou.No âmbito da Seleção Nacional, João Mário também salientou o papel que Cristiano Ronaldo continua a ter. "Com a sua presença, retira pressão a todos os outros. Tu podes sempre jogar muito melhor e mais livre quando ele está. A pressão está toda recaída nele", expressou o médio, que recorda a conquista do Euro'2016 como o "momento mais importante" a nível futebolístico. "Há poucos dias assim na vida", sublinhou.