João Mário: «Dérbi? É uma semana especial mas seria de loucos não pensar primeiro na Real Sociedad»

João Mário fez esta terça-feira a antevisão do jogo do Benfica com a Real Sociedad (amanhã, 17h45), a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O médio dos encarnados considerou que o "foco" tem de estar no jogo de amanhã e pediu aos adeptos para acreditaram na equipa.Vamos defrontar um grande adversário, mas temos qualidade para fazer muito mais. Tenho a certeza de que a equipa está muito mais estável neste momento e tudo fará para ganhar o jogo. É a única maneira que sabemos jogar. Jogamos sempre de forma ofensiva a tentar condicionar o adversário e é aquilo que tentaremos fazer amanhã.Tento sempre a ver as coisas de forma coletiva. Acho que independente da minha época irreegular ou não pode não ter influência na equipa. Aquilo que tento, sempre que estou dentro de campo, ajudar ao máximo e tentar impor as minhas características em prol da equipa. Temos todos muita margem para melhorar. Sabemos quais são os nossos objetivos e começa muito por amanhã. Temos uma final. Se ganharmos podemos alimentar ainda o sonho da Liga dos Campeões. É aí que está o meu foco. Em relação ao passado não podemos fazer absolutamente nada e convém amanhã jogarmos muito como equipa porque vamos defrontar um excelente adversário.Espero que esteja no mesmo que nós. Sabemos, como disse anteriormente que o adversário é muito bom. Provou em nossa casa, mas atendendo ao que que já provámos todos, seja nesta competição ou na Liga Betclic, temos equipa para ganhar a este adversário. Espero que estejam tão confiantes como nós porque nós acreditamos mesmo.Impossível. Atentendo ao que aconteceu na Liga dos Campeões, com três resultados menos positivos, o foco tem de estar amanhã porque a dificuldade do jogo assim o exige. Um jogo de cada vez. Sabemos que é uma semana especial, principalmente para os nossos adeptos, mas seria de loucos não pensar primeiro neste jogo porque o adversário, pelo que já aconteceu no jogo em casa e pelo respeito que merece, o foco tem de estar amanhã.A pressão é gigante e é notória. O que se passa fora não é o que se vive no balneário. Sei a responsabilidade que temos. Entramos em todos os jogos para ganhar. As pessoas querem sempre mais. A pressão é gigante. Tens de ter a responsabilidade. Para jogar no Benfica tens de saber lidar com isso. Já passamos por vários momentos que não foram tão bons. Temos de dar uma resposta porque o clube assim o exigeA equipa reagiu bem. Era importante não voltar a sofrer golos. Independentemente de com quantos defesas jogarmos temos a ideia de jogarmos o mais alto possível. A ideia é sempre a mesma. Não é uma questão de me sentir bem ou não. O jogo é exigente e é de Champions. Temos de ir com tudo