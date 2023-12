João Mário: «É daqueles jogos que há um por época...»

João Mário disse que o Benfica realizou uma exibição boa o suficiente para vencer o Farense. Após o empate (1-1) na Luz com os algarvios, o médio falou num jogo de características quase únicas - as águias fizeram 36 remates."É difícil explicar. É daqueles jogos que há um por época e hoje foi assim. Exibição? Tentámos do 1º ao último minuto. Não se pode apontar nada à equipa. Difícil explicar, é frustrante. É trabalhar sobre isso, 3.ª feira precisamos de pelo menos 2 golos, é trabalhar esse aspeto. Queremos dar resposta já na 3.ª feira, é isso que o grupo faz sempre. Trabalhar e pensar no próximo, aprender com este e continuar a trabalhar", disse o internacional português à BTV.