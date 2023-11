João Mário explica por que não guardou a bola no fim do jogo: «Estava um pouco frustrado»

João Mário não quis a bola do jogo depois de ter marcado o primeiro hat trick da carreira.#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/JGyKT2IaTY — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 29, 2023

João Mário fugiu à regra dos jogadores que assinam um hat trick e, no final da partida frente ao Inter para a Liga dos Campeões , não quis ficar com a bola. Acabou por receber outra quando recolheu aos balneários, mas o médio explicou a sua reação inicial com a frustração que sentia por ter visto as águias concederem o empate a três golos... e pelas decisões da equipa de arbitragem."Deram-me uma bola cá dentro também. É sempre um momento histórico, não posso deixar de lado, mas estava um pouco frustrado pela segunda parte e algumas decisões [de arbitragem] que aconteceram. Não quero falar muito sobre isso. Estava frustrado mas obviamente, a partir de amanhã irei recordar uma noite histórica para mim", disse o jogador à TNT Sports do Brasil, reconhecendo a raridade da sua façanha. "Entro num grupo muito pequeno e fico orgulhoso por isso e por tê-lo feito pelo Benfica", assinalou o camisola 20, que é o nono jogador na história do Benfica a assinar 3 ou mais golos num jogo da maior prova da UEFA.Nessa flash interview, João Mário ainda não tinha escondido a desilusão pelo desfecho do encontro. "Quando fazes um hat-trick e estás a ganhar por 3-0 nuca esperas que vá acontecer o que aconteceu na segunda parte. Temos de ir ganhar a Salzburgo por 3-0- [n.d.r. o Benfica só precisa de vencer por 2 golos para ir à Liga Europa]", disse.