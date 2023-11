João Mário: «Famalicão tenta sempre jogar e não vem aqui só para defender»

João Mário destacou a paciência do Benfica na obtenção dos golos que deram a vitória (2-0) sobre o Famalicão e consequente passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.





"Conseguimos o principal objetivo deste jogo, que era passar à próxima fase da Taça de Portugal. Começámos bem, tivemos uma primeira parte cheia de oportunidades que não conseguimos concretizar mas também por muito mérito do Famalicão, que defendeu muito bem. Tivemos paciência, acabámos por marcar o primeiro e com o segundo golo matámos o jogo", começou por dizer o médio à Sport TV, elogiando a postura do adversário."Quero dar os parabéns ao Famalicão, uma equipa jovem que tenta sempre jogar, que não vem aqui só para defender. Criaram-nos dificuldades e há que dar os parabéns por isso. São bravos a jogar e obviamente que, com tantas oportunidades que não concretizámos na primeira parte, foram acreditando mas o primeiro golo foi determinante e marcar logo a seguir ajudou a equipa a acalmar", destacou.

Sobre os efeitos da paragem para as seleções, João Mário admite que prejudica sempre: "Sabemos que as pausas são sempre complicadas para todos os grupos e para o nosso também. Queríamos dar uma resposta forte depois do dérbi e conseguimos, passámos, e temos já aí outro jogo em casa especial."